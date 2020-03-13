2020/03/13 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جاسم_محمد_كاظم زمن الكورونا ...الانتصار والتدمير الشامل بغير حرب تعرف الحرب البايلوجية في المفهوم العسكري بأنها طريقة فنية لتدمير مقدرات الخصم العسكرية والاقتصادية وإنزال أفدح الخسائر عن طريق استخدام الكائنات الحية الدقيقة أو سمومها .عرفت البشرية هذا النوع من الحرب منذ زمن سالف عن طريق رمي الحيوانات الميتة في الآبار ومياه الشرب أو تغوير الآبار والأنهار لل......

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