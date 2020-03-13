تأكيد إصابة زوجة رئيس الوزراء الكندي بفيروس كورونا

2020/03/13 | 08:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الكندية، إصابة صوفي ترودو، زوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، بفيروس كورونا المستجد، بعد خضوعها لفحوصات عقب عودتها مؤخرا من زيارة لبريطانيا.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الكندي، كاميرون أحمد، إن "الفحوصات التي خضعت لها صوفي جاءت إيجابية".

وقالت صوفي في رسالة نقلها أحمد، إنها "تشعر بأعراض غير مريحة بسبب الفيروس لكنها ستعود سريعا لحالتها الطبيعية"، مؤكدة أنها "تخضع للحجر الصحي في المنزل".

وأكد أحمد عدم ظهور أية أعراض على رئيس الوزراء ترودو، مشيرا إلى أنه يقوم بواجباته بصورة طبيعية من داخل المنزل، بعد خضوعه لحجر صحي اختياري.

وأعلن الأحد تسجيل أول حالة وفاة في كندا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لشخص مسن كان يقيم في دار للمسنين في مقاطعة كولومبيا البريطانية، فيما تم تسجيل 109 حالات إصابة بالفيروس.

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