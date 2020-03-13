مقتل ضابط بالحرس الثوري خلال القصف الامريكي في العراق

2020/03/13 | 08:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكرت قناة إيرانية معارضة، فجر الجمعة، أن ضابطا برتبة عقيد في قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قتل في هجوم شنته الولايات المتحدة على مواقع تابعة للحشد الشعبي في محافظة بابل.وأضافت قناة ”در“ المعارضة أن العقيد والعضو البارز في قوات الحرس الثوري سيامند مشهداني لقي مصرعه في الهجوم الأمريكي.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في وقت متأخر من ليل الخميس، تنفيذ ”ضربات دفاعية دقيقية“ ضد مواقع جماعات مدعومة من إيران في أنحاء العراق.وقالت الوزارة في بيان إن ”الولايات المتحدة نفذت ضربات استهدفت 5 مواقع لتخزين الأسلحة تابعة لجماعة مسلحة مدعومة من إيران في العراق“.وأضاف البيان: ”نفذت الولايات المتحدة ضربات دفاعية دقيقة ضد مواقع جماعة كتائب حزب الله في أنحاء العراق“.وأشار إلى ”منشآت تخزين الأسلحة المستهدفة تشمل منشآت كانت تضم أسلحة تستخدم لاستهداف قوات أمريكا والتحالف“.

وتابع أن الضربات كانت ”دفاعية ومتناسبة وكانت ردا مباشرا على التهديد الذي تشكله الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران“.

وقال مسؤولان أمريكيان إن الولايات المتحدة نفذت ”ضربات انتقامية“ في العراق، ردا على هجوم صاروخي وقع الأربعاء، وأسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وعسكري بريطاني وإصابة 14 آخرين في قاعدة التاجي العسكرية شمالي بغداد.من حهته قالت خلية الاعلام الامني "في تمام الساعة الواحدة والربع فجر هذا اليوم حصل اعتداء امريكي من خلال قصف جوي على مناطق ((جرف النصر، المسيب، النجف، الاسكندرية)) على مقرات تابعة للحشد الشعبي وأفواج الطوارئ ومغاوير الفرقة التاسعة عشر جيش".وسبق أن أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن كل الخيارات "على الطاولة" بعد الهجوم الصاروخي على قاعدة التاجي في العراق التي تحتضن قوات أمريكية.وتابع "الرئيس ترامب أعطاني كامل الصلاحيات للتعامل مع حادث استهداف قاعدة التاجي ومقتل أميركيين، أود أن أكون واضحا أن الولايات المتحدة لن تقبل بالهجمات ضد أفرادنا ومصالحنا وحلفائنا".

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