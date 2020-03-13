شهداء وجرحى في العدوان الاميركي على العراق

2020/03/13 | 08:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسل قناة العالم نقلا عن مصدرٍ طبي في دائرة صحة بابل اَنّ اثنين من عناصرِ الشرطةِ الاتحادية استُشهدا وجُرح سبعةٌ اخرون بالاعتداءِ الأمريكي على ...

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