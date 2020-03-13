شاهد : أحمد إبراهيم يقبل رأس أنغام

2020/03/13 | 08:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /لازال الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم زوج الفنانة المصرية أنغام يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، فهو الذي لطالما تغنى بعلاقة حبهما قبل عام، ويحاول الآن استعطاف قلبها كي تعود علاقتهما كما كانت بعد أن كان العامل الرئيسي في قصف هذه العلاقة.ولأن أحمد إبراهيم يعيش حاليا حالة نفسية سيئة، فلا يستطيع أحد الجزم بطبيعة […]

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