مصرف الرافدين يعلن عن استلام الداخلية بطاقات الماستر وحصولهم على السلف

2020/03/13 | 08:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن مصرف الرافدين حصيلة دوائر وزارة الداخلية التي تم توطين رواتبهم على المصرف ومن ثم توزيع بطاقات الماستر كارد عليهم .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان الدوائر التي تم توزيع بطاقات الماستر كارد عليها هي ( مديرية مكافحة المتفجرات وقواطعها- مديرية النجدة العامة – شرطة حماية الآثار والتراث – مكتب […]

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