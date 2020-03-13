تركيا تعلن عن تسجيل إصابة ثانية بفيروس كورونا

2020/03/13 | 08:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن فخر الدين كوجا وزير الصحة التركي، الجمعة، تشخيص اصابة ثانية بفيروس كورونا في البلاد.وقال قوجه، "اظهرت نتيجة فحص لاحد المرضى اصابته بفيروس كورونا".واعلنت تركيا تسجيل اول اصاباتها الاسبوع الجاري، لكن لم يتم الاشارة لمدينة المصاب كما الحال في الاصابة الثانية.

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