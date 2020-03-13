عشرة أخطاء أسهمت بانتشار كورونا في العالم

2020/03/13 | 08:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصاب فيروس كورونا الجديد أكثر من 119 ألف فرد في 100 دولة على الأقل حتى الآن، وتوفي نحو 4200 مريض، معظمهم في الصين.

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