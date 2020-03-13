شاهد ردة فعل أحمد حلمي تجاه عامل على الطريق بعد غرق الشوارع

2020/03/13 | 08:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /بالتزامن مع غرق الشوارع نتيجة للأمطار الغزيرة التي تساقطت على أنحاء متفرقة من جمهورية مصر العربية أمس الخميس، نشر الفنان «أحمد حلمي» مقطع فيديو برفقة عامل سيارة شفط مياه بالقرب من منزله.ربنا معاكم ويعينكم يارجاله 😘 pic.twitter.com/VBZLFTzN3e — Ahmed Helmy (@ahelmy) March 12, 2020 رفع أحمد حلمي هاتفه لالتقاط صورة مع العامل تضامنًا […]

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