ديالى: احتفالات اعياد الربيع ملغاة بحكم تداعيات فايروس كورونا

2020/03/13 | 09:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الازمة في ديالى، الخميس، بان احتفالات اعياد الربيع ملغاة بحكم تداعيات فايروس كورونا.وقال الناطق باسم خلية الازمة في ديالى نبيل فاضل لـ/ المعلومة/واطلعت عليه وكالة صدى الاعلام ، ان “اعياد الربيع والتي تنطلق سنويا في 21 من شهر اذار الجاري تشهد تجمعات بشرية هائلة في مناطق واسعة من ديالى لكن الوضع الراهن في

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