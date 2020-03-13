مسلسل كرتون شهير يتوقع إصابة توم هانكس بـ كورونا

2020/03/13 | 09:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تنبأ الكرتون الشهير “سيمبسون” بإصابة الممثل توم هانكس بفيروس كورونا المستجد.ووفقًا لصحيفة “صن” الأمريكية، ظهر توم هانكس، في إحدى حلقات المسلسل الكارتوني، الذي عرض في عام 2007، في مشهد يضطر فيه للعزلة الذاتية.وقال الممثل البالغ من العمر 63 عاما، خلال الحلقة: “أنني توم هانكس إذا رأيتني شخصيًا ، فمن فضلك […]

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