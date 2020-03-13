مصدر امني يكشف لـ “العهد نيوز” عن المقرات التي استهدفت بالقصف الامريكي

2020/03/13 | 09:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص كشف مصدر امني، عن المقرات التي استهدفت بالقصف الامريكي ليلة امس.وقال المصدر لـ “العهد نيوز”، اليوم الجمعة، ان “المقرات التي قصفت من جانب الجيش الامريكي، هي الجيش العراقي، فرقة مغاوير 19، ومقرات متفرقة لافواج الطوارئ التابعة لوزارة الداخلية، وموقع طبابة للحشد في قضاء جرف الصخر، وموقع آليات عسكرية في السعيدات […]

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