فيديو : إيطالي يلجأ إلى حيلة جنونية لتجنب الإصابة بـ”كورونا”

2020/03/13 | 09:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /لجأ مواطن إيطالي إلى حيلة جنونية في محاولة لتجنب الإصابة بعدوى فيروس “كورونا” بعد أن صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه “وباء” هذا الأسبوع، حيث شوهد في لقطات مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تنقله مرتديًا “حلقة عملاقة من الورق المقوى” حول خصره؛ ومن الواضح أنه يهدف من خلال هذه الخطوة إلى البقاء […]

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