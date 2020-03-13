السماء تمطر حديدا .. اكتشاف خصائص غريبة لـ كوكب أضخم من الشمس

2020/03/13 | 09:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /اكتشف العلماء المواصفات الغريبة لكوكب تم اكتشافه قبل 4 أعوام وهو عبارة عن كتلة معدنية ساخنة وسماؤه تمطر الحديد ليلا.ووفقا لما نشر في مجلة ناتشر العلمية فإن، هذا الكوكب الذي أطلقوا عليه اسم WASP-76b، يبعد 60 سنة ضوئية من الأرض، وتصل درجة حرارته إلى 2400 درجة مئوية، أي حوالي 4350 فهرنهايت، وهي […]

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