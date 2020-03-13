مصدر امني يكشف لـ “العهد نيوز” حصيلة الشهداء والجرحى نتيجة العدوان الامريكي على المقرات العسكرية

2020/03/13 | 09:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر امني عن حصيلة الشهداء والجرحى، الذين سقطوا نتيجوا العدوان الامريكي على المقرات العسكرية العراقية.وقال المصدر لـ “العهد نيوز”، اليوم الجمعة، ان “الشهداء هم 2 من شرطة بابل، وإصابة 7 اخرين ، مشيرا الى اصابة 3 من الحشد و 2 من الجيش و2 من الداخلية “.واضاف، ان “اكثر من 6 مصابين في […]

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