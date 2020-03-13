2020/03/13 | 09:25 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوريا الجنوبية تتعافى تدريجيا من كورونا.. انخفاض حالات الإصابة مقابل الشفاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/13 | 09:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوريا الجنوبية تتعافى تدريجيا من كورونا.. انخفاض حالات الإصابة مقابل الشفاء ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوريا الجنوبية تتعافى تدريجيا من كورونا.. انخفاض حالات الإصابة مقابل الشفاء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).