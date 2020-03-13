الامن والدفاع تستنكر العدوان الامريكي على المقرات العسكرية العراقية

2020/03/13 | 09:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد عد عضو لجنة الامن والدفاع، النائب عن ائتلاف دولة القانون، ‏الاعتداءات الامريكية الآثمة على مقرات الحشدالشعبي والجيش والشرطة ومطاركربلاء بانه عدوان صارخ على الأراضي العراقية والشعب العراقي.وقال في بيان له، اليوم الجمعة، ان “هذا العدوان انتهاك صارخ لسيادة الدولة”.ودعا “الحريصين على العراق وسيادته عليهم ادانة هذا الهجوم والمطالبة بصوت عالٍ […]

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