2020/03/13 | 09:30 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تحذيرات الصحة.. انحسار الحركة في شوارع بغداد وإغلاق مطاعمها وأسواقها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/13 | 09:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مع تحذيرات الصحة.. انحسار الحركة في شوارع بغداد وإغلاق مطاعمها وأسواقها) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مع تحذيرات الصحة.. انحسار الحركة في شوارع بغداد وإغلاق مطاعمها وأسواقها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).