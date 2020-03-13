الرافدين يصدر بياناً جديداً بشأن تسليم ’’الماستر كارد’’ إلى دوائر الداخلية

2020/03/13 | 09:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الجمعة (13 آذار 2020)، حصيلة دوائر وزارة الداخلية التي تم توطين رواتبهم على ال...





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