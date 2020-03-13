2020/03/13 | 09:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

أصدر القضاء التركي، مساء الخميس، أحكاما بسجن 4 من أقرباء زعيم تنظيم "داعش" السابق، أبو بكر البغدادي، الذي أعلنت الولايات المتحدة اغتياله في أكتوبر الماضي.

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن محكمة بولاية قرشهير قررت سجن المدانين الـ4 لمدة 6 سنوات و3 أشهر بتهمة "الانتساب إلى تنظيم إرهابي".

وفي جلسة الاستماع سألت المحكمة المتهمين، حسب الوكالة، عن صور وفيديوهات أعضاء التنظيم التي وجدت على هواتفهم.

ونفى اثنان من المتهمين صلتهما بالبغدادي وأقر الآخران بقرابتهما له، لكنهم جميعا أنكروا تهمة "الانتساب للتنظيم الإرهابي".

وضمت لائحة الاتهام من قبل الادعاء العام إفادات شهود، وصورا عثر عليها بهواتف المتهمين يظهر بعضها جثث مسلحين وأخرى تحتوي على دعاية للتنظيم الإرهابي، وبناء على ذلك، قضت المحكمة، وفق "الأناضول"، بحكمها المتقدم بحق المدانين.

وأفادت السلطات التركية، يوم 16 نوفمبر 2019، بتوقيف 25 شخصا من أقارب البغدادي بعملية أمنية شملت 4 ولايات مختلفة في البلاد.

بغداد اليوم- متابعة

لقي 7 أشخاص مصرعهم منذ أمس الخميس في مناطق متفرقة من مصر جراء الأمطار الرعدية والسيول التي ضربت القاهرة وعددا من المحافظات، وأطلق عليها اسم منخفض "التنين"، الذي يدخل في ذروته.

ففي منطقة المريوطية بالجيزة أصيب شابان

بغداد اليوم - متابعة

أكد المرجع الديني الإيراني البارز مكارم الشيرازي عدم وجود أي مانع شرعي من شراء لقاح كورونا إسرائيلي الصنع، في حال عدم توفر بديل له.

ورفض المرجع الديني الإيراني، استخدام دواء محتمل قد تطوره إسرائيل لشفاء المصابين بفيروس

بغداد اليوم - متابعة

اعلنت هيئة الصحة في تركيا، الخميس، اكتشاف علاج لمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) بواسطة (الاشعة التركية) خلال 3 ثواني فقط.

وقال رئيس الهيئة "رشيد دينج" قي تصريح صحفي لوسائل اعلام تركية اليوم (12 اذار 2020)، ان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( القضاء التركي يصدر أحكاماً بسجن 4 من أقرباء ’’أبو بكر البغدادي’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( القضاء التركي يصدر أحكاماً بسجن 4 من أقرباء ’’أبو بكر البغدادي’’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).