عاصفة التنين تقتل سبعة أشخاص في مصر وتدخل مرحلة ’’الذروة’’

2020/03/13 | 09:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

لقي 7 أشخاص مصرعهم منذ أمس الخميس في مناطق متفرقة من مصر جراء الأمطار الرعدية والسيول التي ضربت ا...





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