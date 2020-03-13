عادل عبدالله - هدنةٌ في حروب العِلم على الدين، الاختصاصات غير المتداخلة

2020/03/13 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_عبدالله الاختصاصات غير المتداخلة، هدنة في حروب العلم على الدين( إنّ العلم و الدين قد وضعا في معركةٍ فاصلة حتّى الموت، معركةٍ يمكن لواحدٍ منهما فقط أنْ يخرج منتصراً، و لا بدّ من أن يكون المنتصر هذا هو العلم) ــ داوكنز –( ليس هناك من طريقٍ أسرع، يجلب العالِم خلاله العارَ على نفسه و اختصاصه و يلوّث سمعته، من الإعلان ــ على الأخص عندما لا يكون هناك ما يضطره لذلك ــ بأنّ العلم يعرف أو أنّه سي......

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