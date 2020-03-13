سعيد الوجاني - حرب الراية

2020/03/13 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني مؤخرا تم رفع ( راية ) بالمهجر ، وتم تقديمها على انها ( راية ) المغرب ، و ( راية ) المغاربة ، عوض الراية الحالية ذات اللون الأحمر التي تتوسطها نجمة خضراء ، التي حسب فهمهم ، هي راية الاستعمار الفرنسي هندسها شكلاً ، ولونا ، حجما الجنرال اليوطي .عندما تم طرح الراية بالطريقة التي شاهدنا ، ومن خلال التوجه الى الشعب المغربي ، فالموضوع لم يعد ملك صاحبه ، لكنه اضحى ملك المفروضين انهم هم المخاطبين به......

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