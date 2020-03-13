كورونا يتسبب بتأجيل ماراثون كوردستان للسلام

2020/03/13 | 09:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت الهيأة العليا لماراثون السلام في كوردستان، تأجيل فعاليات نصف ماراثون كوردستان للسلام المزمع إقامته يوم غد السبت 14 اذار الى اشعار اخر، لغرض الوقاية من تفشي فيروس مرض كورونا المستجد.وقال المشرف على الماراثون كاروخ صالح في حديث ورد لشفق نيوز، انه لغرض الوقاية من مرض كورونا قررت اللجنة وقف جميع انشطتها الى إشعار اخر، وذلك بناء على تعليمات وتوصيات حكومة اقليم كوردستان، ولتنفيذ ارشادات وزارة الصحة ورئاسة مجلس الوزراء بخصوص الوقاية من فيروس كورونا.واكد صالح انه كان من المزمع إقامة الماراثون يوم 14 اذار، مضيفا انه بناء على المصلحة العليا ومن اجل صحة المواطنين تقرر وقف جميع الانشطة الرياضية، مبينا أن الازدحام واية انشطة جماهيرية، قد تؤدي الى انتقال وتفشي الاوبئة لذلك قررت اللجنة وقف انشطتها لاشعار اخر.

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