انتشار امني في بغداد ومحافظات عراقية بعد العدوان الامريكي

2020/03/13 | 09:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر عراقي امني ، الجمعة، بأن هناك انتشارا امنيا في العاصمة العراقية بغداد والمدن التي تعرضت فيها مواقع عسكرية للحشد الشعبي والجيش العراقي لإعتد...

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