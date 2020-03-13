نائب عراقي یکشف عن إنشاء مطار عسكري اميركي بالانبار

2020/03/13 | 09:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف الفتح مهدي امرلي، الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تستغل انشغال الكتل السياسية بملف رئاسة الوزراء العراقي وتتحرك لبناء مطار...

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