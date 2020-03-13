تعليق رحلات الجوية بین الجزائر المغرب مؤقتا بسبب كورونا

2020/03/13 | 09:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة الجزائرية، مساء الخميس، تعليق كافة الرحلات الجوية مع المغرب مؤقتا باتفاق مع الرباط كإجراء وقائي من فيروس كورونا.وبحسب بيان الرئاسة “تقرر مساء الخميس، وباتفاق مشترك بين الحكومتين الجزائرية والمغربية، وقف الرحلات الجوية بين البلدين مؤقتا، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا”.وفي وقت سابق، علقت الجزائر الرحلات سابقا مع الصين وإيطاليا التي […]

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