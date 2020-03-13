2020/03/13 | 09:51 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقف الرحلات الجوية المباشرة من البصرة والسليمانية الى عمّان واستمراراها من بغداد واربيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/13 | 09:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقف الرحلات الجوية المباشرة من البصرة والسليمانية الى عمّان واستمراراها من بغداد واربيل) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقف الرحلات الجوية المباشرة من البصرة والسليمانية الى عمّان واستمراراها من بغداد واربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).