مداهمة فندق سياحي وضبط تسعة ايرانيين للاشتباه اصابتهم بفايروس كورونا

2020/03/13 | 09:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت دائرة صحة النجف انها ضبطت تسعة ايرانيين في أحد الفنادق السياحية بالمدينة القديمة ، دخلوا الحدود العراقية براً .وقالت في توضيح رسمي مقتضب” ان الاجراءات التي تم اتخاذها بنقل الزائرين الى الحجر الصحي جاءت متوافقة مع الاجراءات الصحية في مثل هذه الظروف للحفاظ على الصحة العامة مشيرة الى انه سيتم […]

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