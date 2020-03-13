فارس الشهابي من أوائل الداعمين .. والمنتقدين

2020/03/13 | 09:52 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحمّل الحكومة السورية مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية..ويعوّل فقط على الصناعيين

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