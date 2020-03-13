الجيش الأمريكي يقصف 5 مواقع لحزب الله العراقي ردا على مقتل جندييه بقاعدة التاجي

2020/03/13 | 09:53 - المصدر: فرانس 24

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ردا على الهجوم الذي أسفر عن مقتل جنديين أميركيين وآخر بريطاني في قاعدة التاجي العراقية، قام الجيش الأمريكي بسلسلة غارات جوية استهدفت خمسة مواقع تخزين أسلحة تابعة لكتائب حزب الله العراقية.



وأصدر البنتاغون بيانا عقب العملية، أكد فيه أن "هذه الضربات تمثّل ردا مباشرا ومتناسبا مع التهديد الذي تشكّله المجموعات المسلحة الموالية لإيران".

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