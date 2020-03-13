صحيفة: ديبالا أصيب بكورونا

2020/03/13 | 10:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف تقرير صحفي إيطالي، عن الاشتباه في تعرض النجم الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس، للإصابة بفيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "كالتشيو ميركاتو"، فإنه "يشتبه في تلقي ديبالا العدوى من زميله في الفريق دانييلي روجاني، والذي أعلن يوفنتوس إصابته في بيان رسمي، أمس.

وحتى الآن، لم يصدر يوفنتوس أو ديبالا أي تصريح رسمي حول الأمر، الذي بدأت تتناقله وسائل الإعلام والصحف العالمية.

وبحسب بيان رسمي للنادي، أمس الخميس، فقد دخل 121 شخصًا داخل يوفنتوس في عزلة ذاتية، بما في ذلك اللاعبين والموظفين.

وبناء على ذلك، فإن أولئك الذين كانوا على اتصال وثيق مع روجاني خلال الأيام القليلة الماضية، قد دخلوا في عزلة ذاتية، بما في ذلك الرئيس أندريا أنيلي.

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