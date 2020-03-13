بعد تسجيلها 7 حالات جديدة..الصين تعلن وفاة 3176 شخصاً بسبب كورونا

2020/03/13 | 10:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت الصين، الجمعة (13 آذار 2020)، ارتفاع وفيات فيروس كورونا داخل البلاد إلى 3176 عقب تسجيل 7 حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما وصل عدد الإصابات المؤكدة إلى 80 ألفا و813 حالة.





وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في تقريرها اليومي، إنه وفقا للبيانات الأخيرة لـ 31 إقليما، تم تسجيل 80 ألفا و813 حالة مؤكدة بفيروس كورونا وشفاء 64 ألفا و111 شخصا بعد معالجتهم، ووفاة 3176 شخصا".

وكانت، منظمة الصحة العالمية، أعلنت، أمس الأول، أن فيروس كورونا المستجد الذي يتفشى حول العالم (وباء عالميا)، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن (السيطرة عليه).

بغداد اليوم- متابعة

أصدر القضاء التركي، مساء الخميس، أحكاما بسجن 4 من أقرباء زعيم تنظيم "داعش" السابق، أبو بكر البغدادي، الذي أعلنت الولايات المتحدة اغتياله في أكتوبر الماضي.

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن محكمة بولاية قرشهير ق

بغداد اليوم- متابعة

لقي 7 أشخاص مصرعهم منذ أمس الخميس في مناطق متفرقة من مصر جراء الأمطار الرعدية والسيول التي ضربت القاهرة وعددا من المحافظات، وأطلق عليها اسم منخفض "التنين"، الذي يدخل في ذروته.

ففي منطقة المريوطية بالجيزة أصيب شابان

بغداد اليوم - متابعة

أكد المرجع الديني الإيراني البارز مكارم الشيرازي عدم وجود أي مانع شرعي من شراء لقاح كورونا إسرائيلي الصنع، في حال عدم توفر بديل له.

ورفض المرجع الديني الإيراني، استخدام دواء محتمل قد تطوره إسرائيل لشفاء المصابين بفيروس

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