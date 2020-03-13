2020/03/13 | 10:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-بغداد

كشفت الشركة العامة للنقل البحري، الجمعة (13 آذار 2020)، حقيقة استمرار الملاحة بين العراق وإيران، مؤكدة أن خط نقل الأشخاص بين الدولتين مغلق منذ سبعة أشهر.

وذكرت الشركة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "تؤكد أن خط نقل الأشخاص بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية مغلق منذ تاريخ 3072019، وذلك لأسباب فنية".

وتابع البيان: "ما أثار استغرابنا التقرير التلفزيوني في إحدى الفضائيات، حيث ادعى بالتقرير استمرار عمل الخط الملاحي بين العراق وإيران، متغاضياً عن نظام عملنا مع الجهات الرسمية المخولة قانوناً بدخول المسافرين ومغادرتهم والمتمثلة بدائرة جوازات البصرة والكمارك وهيأة المنافذ الحدودية، التي تؤكد توقف هذا الخط الملاحي منذ ما يقارب سبعة أشهر".وأشار البيان الى أن "الشركة العامة للنقل البحري ستتخذ كافة الإجراءات القانونية للرد على مثل هكذا أخبار مزيفة لا تمت للحقيقة بصلة ودون مراعاة الوضاع الراهن".





بغداد اليوم - بغداد

اشرت مفوضية حقوق الانسان في العراق، الجمعة، ارتفاعا "ملحوظا" في اعداد الاصابات والوفيات نتيجة لانتشار فايروس كورونا في العراق.

وقالت المفوضية في بيان، انه "وفقا لتقارير لجنة الامر الديواني (55) التي اعلنت

بغداد اليوم - النجف

اصدرت دائرة صحة النجف، الجمعة، توضيحاً بشأن نقل مسافرين ايرانيين الى الحجر الصحي.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الاجراءات التي تم اتخاذها بنقل بعض الزائرين الايرانين الى الحجر الصحي جاءت متوافقا مع الاجرا

بغداد اليوم ـ بغداد

اصدرت وزارة النقل، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن ايقاف رحلات العراق مع الاردن.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية احدى تشكيلات وزارة النقل ، قررت ايقاف رحلاتها المباشرة من ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( شركة النقل البحري تصدر توضيحاً بشأن استمرار الملاحة بين العراق وإيران) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( شركة النقل البحري تصدر توضيحاً بشأن استمرار الملاحة بين العراق وإيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).