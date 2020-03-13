نادي تشيلسي يخضع لاعبيه وجهازه الفني للحجر الصحي بعد إصابة لاعب بكورونا

2020/03/13 | 10:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلن نادي "تشيلسي" الإنجليزي، الجمعة (13 آذار 2020)، إصابة كالوم هودسون أودوي لاعب الفريق بفيروس كورونا، مشيرا إلى خضوع الفريق وجهازه الفني لحجر صحي.

وقال النادي في بيان، نُشِرَ على موقعه، سيبقى أفراد الفريق، الذين كان لهم اتصال وثيق باللاعب، في مبنى فريق الرجال وذلك لعزل أنفسهم ذاتيا وفقا للإرشادات الصحية الحكومية.

وأضاف البيان إن العزل سيشمل في البداية جميع أفراد الفريق من الرجال، وطاقم التدريب وعدد من موظفي الجهاز الفني.

ولفت البيان إلى أن كالوم أظهر أعراضًا مشابهة للبرد الخفيف، صباح يوم الاثنين ولم يكن في ملعب التدريب منذ ذلك الحين كإجراء وقائي.

بغداد اليوم/ متابعة

توفي اليوم الخميس،(12 آذار 2020)، الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، الرئيس السابق للجنة الاولمبية البحرينية، واحد المساهمين بتأسيس بطولة الخليج العربي بكرة القدم.

والشيخ عيسى بن راشد آل خليفة من مواليد 1939، ولد بمدينة المحرق وأل

بغداد اليوم/ متابعة

قدرت رابطة الليغا خسائر إيقاف منافسات الدوري الإسباني على الاندية في الفترة الحالية بعد صدور القرار بإيقاف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19 ".

ووفقاً لصحيفة آس الإسبانية فإن" رابطة الليغا قد

بغداد اليوم/ متابعة

أفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية بتأجل مباريات مسابقتي دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث أشارت إلى أن القرار الرسمي سيصدر قريباً.

وكانت نفس الصحيفة الإسبانية قد اكدت أن أحد لاعبي

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