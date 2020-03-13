هل بدأت المقاومة العراقية عملياتها ضد المحتل الاميركي؟

2020/03/13 | 10:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الباحث والكاتب السياسي حسن حردان، انه كان متوقعاً ان تبدأ المقاومة عملياتها ضد القوات الامريكية بعد ان امتنعت واشنطن عن تنفيذ قرار البرلمان والحك...

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