وزير الداخلية الأسترالي يعلن إصابته بفيروس كورونا

2020/03/13 | 10:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلن وزير الشؤون الداخلية الأسترالي بيتر دوتون اليوم الجمعة أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد.يتبع ..

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