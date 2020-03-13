مصرف الرافدين يعلن استلام الداخلية بطاقات الماستر وحصولهم على السلف

2020/03/13 | 10:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة اعلن مصرف الرافدين حصيلة دوائر وزارة الداخلية التي تم توطين رواتبهم على المصرف ومن ثم توزيع بطاقات الماستر كارد عليهم.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان الدوائر التي تم توزيع بطاقات الماستر كارد عليها هي ( مديرية مكافحة المتفجرات وقواطعها- مديرية النجدة العامة ــ شرطة حماية الآثار والتراث - مكتب الوزير - مديرية شرطة السكك- المحكمة الرابعة - مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية- مديرية الشهداء ).واشار الى ان الأيام المقبلة ستشهد توزيع بطاقات الماستر كارد على دوائر جديدة اخرى بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية واوضح انه بإمكان المنتسبين بعد استلام الراتب الشهري على البطاقة التقديم على السلف والقروض وبدون كفيل والاستفادة من الخدمات الأخرى المقدمة عبرها.

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