2020/03/13 | 10:16 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدوان الامريكي البريطاني على مقرات الجيش والحشد الشعبي والشرطة الاتحادية.افاد مصدر امني، الجمعة، باستهداف مقرات كتائب حزب الله العراقي بجرف النصر في بابل.وقال المصدر : ان “قصفا جويا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتهاك جديد للسيادة العراقية!) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتهاك جديد للسيادة العراقية!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).