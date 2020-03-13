بسبب كورونا .. هلع في الاسواق الامريكية والبورصة تسجل خسائر فادحة

2020/03/13 | 10:23 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هوت بورصة وول ستريت الأمريكية وسجل مؤشرها “داو جونز الصناعي” أدنى مستوى في نحو 33 عاما، وذلك في ظل حالة الهلع التي تشهدها الأسواق بسبب انتشار فيروس كورونا.وجاء الهبوط […]

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