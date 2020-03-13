الخدمات النيابية: سنتخذ إجراءات بشأن المشاريع المتوقفة ببغداد

2020/03/13 | 10:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الخدمات النيابية، عزمها اتخاذ إجراءات بشأن المشاريع المتوقفة في العاصمة بغداد.

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