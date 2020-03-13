فرقة من الجيش العراقية تنعى احد منتسبيها

2020/03/13 | 10:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد نعت الفرقة 19 في الجيش العراقي احد منتسبيها وهو الشهيد، محمد عبد الرضا خلاطي، الذي استشهد نتيجة العدوان الامريكي البريطاني على مقرات الجيش والحشد الشعبي والشرطة الاتحادية.

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