سائرون: رئيس الوزراء المقبل قد يكون من القضاة او احد أستاذة الجامعات

2020/03/13 | 10:32 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

بين النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، الجمعة، ان اللجنة السباعية تواصل اجتماعاتها لاختيار مرشح لرئاس...

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