المنافذ الحدودية تحدد هدفين من قرار اغلاق التبادل التجاري مع إيران والكويت

2020/03/13 | 10:32 - المصدر: بغداد اليوم

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المنافذ الحدودية تحدد هدفين من قرار إغلاق التبادل التجاري مع إيران والكويت

يتبع .



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