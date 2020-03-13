2020/03/13 | 10:32 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقال مدير عا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحة نينوى تنفي وفاة امرأة بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
نفت دائرة صحة نينوى، الجمعة (13 آذار 2020)، تسجيل حالة وفاة لمصابة بفيروس كورونا.
وقال مدير عا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحة نينوى تنفي وفاة امرأة بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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