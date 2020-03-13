صحة نينوى تنفي وفاة امرأة بسبب كورونا

2020/03/13 | 10:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

نفت دائرة صحة نينوى، الجمعة (13 آذار 2020)، تسجيل حالة وفاة لمصابة بفيروس كورونا.

وقال مدير عا...





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