2020/03/13 | 10:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السماح لمنتسبي وزارة الداخليـة التقديم على السلف والقروض وبدون كفيـل باستخدام بطاقة الماستر الكارد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/13 | 10:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السماح لمنتسبي وزارة الداخليـة التقديم على السلف والقروض وبدون كفيـل باستخدام بطاقة الماستر الكارد) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السماح لمنتسبي وزارة الداخليـة التقديم على السلف والقروض وبدون كفيـل باستخدام بطاقة الماستر الكارد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).