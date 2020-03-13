شرطة بابل تعزي عوائل الشهداء الذين اغتالتهم قوى الاستكبار العالمية في جرف النصر

2020/03/13 | 10:43 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزت قيادة شرطة بابل ، اليوم الجمعة ، عوائل الشهداء الأبرار من قطعات الجيش والشرطة والحشد الشعبي الذين اغتالتهم قوى الاستكبار العالمية في جرف النصر ليلة أمس.الشهيد كرار الذي استشهد […]

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