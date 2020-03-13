كردستان تحظر النقل العام في مدن الاقليم لمنع تفشي

2020/03/13 | 10:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اربيل قررت وزارة النقل والمواصلات في كردستان، حظر تنقل المواطنين عبر وسائل النقل العام، وذلك ضمن حزمة قرارات تأتي لمنع تفشي فيروس كورونا في مدن الاقليم.وجاء في وثيقة صادرة عن وزير النقل جوهر عبدوكا، اطلع عليها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم (12 اذار 2020) أنه ، "على ضوء توصيات لجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتعليمات وزارة الصحة قررنا إيقاف التنقل بخطوط النقل العام (الباص والميني باص".وحول القرار أوضحت الوثيقة، أنه "يشمل التنقل بين المدن وداخلها أيضا تحقيقا للمصلحة العامة وحماية سلامة المواطنين".ووفقا للوثيقة فان هذا "القرار يعد ساريا اعتبارا من اليوم الجمعة 13 آذار الجاري وحتى الأول من نيسان المقبل".يذكر ان عدد الاصابات بكورونا في مدن الاقليم بلغ 19 حالة، بينها وفاة وحالة شفاء واحدة.

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