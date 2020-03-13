المنافذ توضح قرار إغلاق التبادل التجاري بين العراق وإيران والكويت

2020/03/13 | 10:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اوضحت هيأة المنافذ الحدودية، بأن قرار إغلاق التبادل التجاري بين العراق والجارتين إيران والكويت له مردودين.وقال بيان للهيأة، تلقته ، العهد نيوز، اليوم الجمعة، ان “الاول هو الحفاظ على سلامة أبناء شعبنا الاعزاء من الإصابة بفايروس كورونا وأن تأخذ المفارز الطبية دورها الكبير في هذا المجال، أما الثاني فهو عملية الغلق […]

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