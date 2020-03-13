2020/03/13 | 10:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في اقليم كوردستان الى 20 حالة

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